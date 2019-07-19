19 Haziran Türkiye Gündemi yeni

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19 Haziran 2019 son 24 saat haber bülteni...

Halkbank'ın eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla tahliye oldu

HALKBANK 'ın eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, hakkında verilen 32 aylık hapis cezasını tamamladı. ABD'de tutuklu bulunan Hakan Atilla cezasının tamamlanmasının ardından bugün tahliye edildi.

TÜSİAD'dan S-400 krizi hamlesi! ABD'ye çıkarma yaptı

ABD'deki temaslarında yaptırımlar konusundaki krizin çözümü için 'akil yaklaşım' çağrısı yapan TÜSİAD "Türkiye'nin geleceği kurallara dayalı demokratik dünya düzeni temelinde transatlantik sistem ve bu sistemin değerlerine bağlıdır" açıklaması yaptı.

Rus Dışişleri'nden ABD'ye sert F-35 yaptırımı sözleri!

ABD'nin Türkiye'yi F-35 programından çıkarma kararını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, egemenlik belirtisi ortaya koyan ülkeleri cezalandırmanın Washington'un politikası haline geldiğini vurguladı.

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini!

Merkez Bankası yıl sonu dolar tahmini 6,30'dan 6,14'e, enflasyon tahminini ise yüzde 15,85'den yüzde 15,01'e düştü.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışma ne zaman bitecek? Ulaştırma Bakanı açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışmalarının Kurban Bayramı'na kadar tamamlanacağını ve köprünün tam kapasiteyle İstanbul halkının hizmetine açılacağını söyledi.

Hakurk'ta çatışma: 1 asker şehit

PENÇE Harekatı kapsamında Irak'ın Kuzeyi Hakurk bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Ünal (26) şehit oldu.

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