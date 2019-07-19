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İHA'nın videosu ortaya çıktı... Trump'tan son dakika açıklaması

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda düşürdüğünü iddia ettiği İran'a ait İnsansız Hava Aracının (İHA) ABD savaş gemisinden çektiği görüntüleri paylaşarak, söz konusu İHA'nın düşürülmediğini aksine görevini tamamlayarak üssüne geri döndüğünü açıkladı.

İhlas Haber Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump ise İran'a ait insansız hava aracını (İHA) düşürdükleri konusunda emin olduklarını bildirdi.
Devrim Muhafızları Ordusu, İran İHA'sının ABD Deniz Kuvvetlerine ait USS Boxer amfibik saldırı gemisinden çektiği görüntüleri paylaştı ve Washington yönetiminin iddialarının "asılsız" olduğunu ileri sürdü. 

Yayınlanan videoda İran İHA'sının Hürmüz Boğazı'ndaki ABD'ye ait savaş gemisinden çektiği görüntüler ve olayın gerçekleştiği yerin lokasyonuna ilişkin bilgilere yer veriliyor. 

İran yönetimi yayınladığı bu görüntülerle İHA'sının "görevini başarıyla tamamlayarak" üsse döndüğünü ve ABD'nin öne sürdüğü iddiaların "doğru olmadığının ispatlandığını" savunuyor.

Öte yandan İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İran'ın hiçbir İHA'sının düşürülmediğini ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının bölgedeki gerginliği artırmaya yönelik olduğunu ifade etti. 

TRUMP: EMİNİZ


Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte basın mensuplarına gündemi değerlendiren ABD Başkanı Trump, İran konusunda da açıklamalarda bulundu.

İran'la savaşa girme gibi bir endişesinin olup olmadığı sorusuna Trump, "Hayır hiç de değil. Dünyadaki en büyük savaş gemilerine ve ekipmanlarına sahibiz. Bunları kullanmak istemiyoruz. Kendi iyilikleri için umarım aptalca bir şey yapmazlar. Eğer yaparlarsa daha önce kimsenin ödemediği bir bedeli öderler." yanıtını verdi.

Trump, İran'a ait insansız hava aracını ABD'nin düşürüp düşürmediğiyle ilgili bir soru üzerine ise "Hiç şüphe yok. Biz düşürdük." yorumunda bulundu.

Donald Trump'ın, aynı soruyu yönelttiği ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da "O İHA'yı biz düşürdük, bundan kuşkumuz yok." ifadesini kullandı.

“SAVUNMA AMAÇLI”

Beyaz Saray'da dün açıklama yapan Trump, Hürmüz Boğazı'nda ABD Deniz Kuvvetlerine ait USS Boxer amfibik saldırı gemisi ve mürettebatının güvenliğini tehdit eden insansız hava aracını düşürdüklerini söylemişti. Trump, İran'a ait aracı birkaç kez uyarılmasına rağmen gemiye 900 metre kadar yaklaşması nedeniyle “savunma amaçlı” düşürdüklerini kaydetmişti. 

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