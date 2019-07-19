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Duygulandıran görüntü! Yaralı buzağıyı sırtında böyle taşıdı

Sel felaketinin yaşandığı Düzce'de ahırı zarar gören kişi, bacağı yaralandığı için yürüyemeyen buzağıyı sırtına alarak güvenli bir yere taşıdı.

Düzce'de sel felaketinin etkili olduğu bölgelerde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Selden en çok etkilenen yerlerin başında gelen Akçakoca'ya bağlı Uğurlu Köyü'nde, çekilen bir fotoğraf, selden insanlar kadar hayvanların da zarar gördüğünü ortaya koydu.

Selden ahırı zarar gören bir köylü, bacağından yaralandığı için yürüyemeyen buzağıyı sırtına alıp taşıdı. O anların tanığı olan Hasançavuş köyü sakinlerinden Murat Erdem, çektiği fotoğrafın hikayesini anlattı. 

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