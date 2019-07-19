Acun Ilıcalı masraftan kaçmadı

Geçtiğimiz sezonlarda O Ses Türkiye'de jürilik yapan Seda Sayan yemek programına hazırlanıyor.

Acun Ilıcalı, "Seda Sayan Yemekteyiz yarışmasının önümüzdeki sezon sunucusu olacak, heyecanla bekliyoruz" diyerek projeyi duyurmuştu.

Yemekteyiz yarışmasını geçtiğimiz sezon Kiralık Aşk dizisiyle yıldızı parlayan Onur Büyüktopçu sunuyordu.

Programda yapılan sunucu değişikliğinin ardından Sayan'dan yeni bir paylaşım geldi. Sayan videosunda "Yemekteyiz çekimi; karavan burada hazır... Yatağım burada hazır. Patronum Acun Ilıcalı masraftan kaçmamış her şeyin en iyisini hazırlamış. Teknede gibiyiz ama karadayız. Bize karada ölüm yok" dedi.