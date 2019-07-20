DÜNYA

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü etkinlikleri KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunması ile başladı.

Girne Kapısı'ndaki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, TBMM Başkanvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç, Celal Adan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve askeri erkan katıldı.

Katılımcıların tören alanındaki yerlerini almasının ardından Cumhurbaşkanı Akıncı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve bayrakların göndere çekilmesinin ardından KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, anıt özel defterini imzaladı. 

Akıncı, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramının 45. yılında sizi bir kez daha saygı ile anıyoruz. İlke ve devrimlerinizi ilk günden ve hiçbir zorlama olmadan benimsemiş bir halk olarak Kıbrıs Türk halkı laik ve demokratik kimliğiyle yoluna devam etmektedir. Bilimi rehber edinerek çağdaş uygarlık hedefine ulaşmak için var gücüyle uğraş vermektedir. Bir yandan kalkınma mücadelemizi sürdürürken bir yandan da yine sizin yurtta barış dünyada barış ilkenizi özümseyerek Ada'mızda kalıcı barışın sağlanması için de çabalarımızı sürdürmekteyiz. Sizden aldığımız ışıkla yolumuza devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle sizi bir kez daha saygı ile anıyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da anıt özel defterini imzaladı. Oktay, şunları ifade etti: 

"Aziz Atatürk, Kıbrıs Türkü'nün kahraman Mehmetçiğimizle omuz omuza verdiği mücadele sonucu, uluslararası hukuktan kaynaklanan vazgeçilmez haklarının elinden alınamayacağını kanıtladığı Barış Harekatı'nın 45'inci yıl dönümünde manevi huzurunuzda bulunuyoruz. Ada'nın eşit sahibi olarak, özgürce varlığını sürdürmeyi hak eden, büyük milletimizin ayrılmaz parçası olan Kıbrıs Türkleri, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her an Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk halkını yanlarında bulacaktır. Bu kararlılığımızı bir kez daha tekrarlıyor, aziz hatıranızı saygıyla anıyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü kutlamaları, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda yapılacak etkinliklerle devam edecek.

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