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20 Haziran Türkiye Gündemi yeni

20 Haziran 2019 son 24 saat haber bülteni...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Ada'nın ve bölgenin zenginliklerinin sadece kendilerine ait olduğunu zannedenler, bugün olduğu gibi gelecekte de, karşılarında Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrız Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kararlılığını bulacaklardır" dedi.

Devlet Bahçeli'den AB'nin yaptırım kararına çok sert tepki!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "AB'nin yaptırım kararı haksız ve hükümsüzdür. Yaptırımlarını alsınlar da başlarına külah diye geçirsinler." ifadelerini kullandı.

CHP'li Tanal selin vurduğu Düzce'de: 1 bardak suya ihtiyaç var

Selin vurduğu Düzce'ye giden CHP Milletvekili Mahmut Tanal, "Selden sonra 1 bardak suya ihtiyaç var, ölen binlerce tavuk önemli sağlık sorunları yaratacak" açıklaması yaptı.

Depoları doldurmayı unutmayın! Benzin ve motorine indirim

Benzinin litre fiyatında gece yarısı itibarıyla 11 kuruşluk indirim yapılması bekleniyor. Motorinde ise hafta başında çift haneli indirim gündemde.

UEFA, Fenerbahçe için kararını verdi! Men cezası yok

UEFA'nın, Fenerbahçe'ye Avrupa'dan men cezası vermeyeceği öğrenildi. Sarı lacivertli kulübe, Finansal Fair-Play çerçevesinde çeşitli yaptırımlar uygulanacak. Sarı lacivertli yöneticilerin kararı incelediği öğrenildi.

Trump'tan Cumhuriyetçi senatörlere "Türkiye" daveti

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye ve S-400 konusunu görüşmek üzere önde gelen Cumhuriyetçi senatörleri Beyaz Saray'a davet ettiği bildirildi.

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