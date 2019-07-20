DÜNYA

Korku dolu anlar! Adam uçağın kanadına tırmandı

Nijerya’da bir adam uçak kalkmadan önce uçağın kanadına tırmandı. Adamın bu hareketi uçaktaki yolcuların panik yaşamasına neden oldu.

Olay Lagos şehrindeki Murtala Muhammed Uluslararası Havalimanı’nda meydana geldi. Uçağın içindeki bir yolcu tarafından kaydedilen görüntülerde, bir adamın Boeing 737 tipi uçağın sol kanadına tırmandığı görüldü. Adamı gören yolcuların panik yaşadığı ve kabin ekibinden uçağın kapısının açılmasını istedikleri bildirildi. Yetkililer, adamın uçağın kanadına nasıl tırmandığını bilmediklerini söylerken, adam polisler tarafından gözaltına alındı.

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