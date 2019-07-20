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Düzce'de sele kapılan otomobili insan gücüyle kurtarmaya çalıştılar

Akçakoca'da meydana gelen selde araçlarını kurtarmaya çalışan vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Düzce'de yaşanan sel ve heyelan sonrası yeni görüntüler ortaya çıktı. Sele kapılan otomobili kurtarmaya çalışan insanlar el ele verip insan zinciri oluşturdu. O anlar anbean kameralara böyle yansıdı.

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