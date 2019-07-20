GÜNCEL

İstanbul Boğazı'nda yanan tekneden, yolcular denize atlayarak kurtuldu

Üsküdar açıklarında bir teknede yangın çıktı. Yolcular, denize atlayarak kurtulurken kıyıya çekilen tekne itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İstanbul Boğazı'nda yanan tekne, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Üsküdar açıklarında yanan teknenin görüntülerini vatandaşlar korku dolu anlarla izlerken görgü tanıklarının haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.


YOLCULAR DENİZE ATLADI
Üsküdar açıklarında bir teknede saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Teknedekiler son anda denize atladı. Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından tekne kıyıya çekildi. Kıyıya çekilen tekneye burada itfaiye ekipleri de müdahale etti. Alev alev yanan tekne söndürülürken itfaiyenin çalışması devam ediyor. Teknede 8 kişinin olduğu iddia edildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Sahte alkolden zehirlenen ev kadını öldü
Sahte alkolden zehirlenen ev kadını öldü
Taksim'de imdat çığlıkları yükseldi
Taksim'de imdat çığlıkları yükseldi
İstanbul Boğazı'nda yanan tekneden, yolcular denize atlayarak kurtuldu
İstanbul Boğazı'nda yanan tekneden, yolcular denize atlayarak kurtuldu
Türk diplomat Köse'yi şehit eden teröristler nerede yargılanacak?
Türk diplomat Köse'yi şehit eden teröristler nerede yargılanacak?
Josef de Souza için G.Saray açıklaması
Josef de Souza için G.Saray açıklaması
Evinin önünde öldürülmüştü! Katil o çıktı
Evinin önünde öldürülmüştü! Katil o çıktı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Düzce'de sele kapılan otomobili insan gücüyle kurtarmaya çalıştılar
Düzce'de sele kapılan otomobili insan gücüyle kurtarmaya çalıştılar
Korku dolu anlar! Adam uçağın kanadına tırmandı
Korku dolu anlar! Adam uçağın kanadına tırmandı
AÖF yaz okulu sınav tarihleri ne zaman kaç dersten olacak?
AÖF yaz okulu sınav tarihleri ne zaman kaç dersten olacak?
20 Haziran Türkiye Gündemi yeni
20 Haziran Türkiye Gündemi yeni
Ünlü aktör ve film yapımcı Simon Yam bıçaklı saldırıya uğradı
Ünlü aktör ve film yapımcı Simon Yam bıçaklı saldırıya uğradı
Kurban bayramı tatili kaç gün 9 gün olur mu resmi açıklama?
Kurban bayramı tatili kaç gün 9 gün olur mu resmi açıklama?
Devlet Bahçeli'den AB'nin yaptırım kararına tepki
Devlet Bahçeli'den AB'nin yaptırım kararına tepki
ALO 199 aramak paralı mı -Ehliyet randevu alma numarası
ALO 199 aramak paralı mı -Ehliyet randevu alma numarası