DÜNYA

İran, İngiltere'ye ait tankere müdahale anının görüntülerini yayımladı

İran, Hürmüz Boğazı'nda alıkoyduğu İngiliz petrol tankerine, Devrim Muhafızları Ordusu güçleri tarafından müdahale edildiği anın görüntülerini yayımladı.

Anadolu Ajansı

İran devlet televizyonu, dün akşam saatlerinde, Hürmüz Boğazı'nda İngiltere bandıralı Steno Impero adlı petrol tankerine müdahale edildiği anın görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde, Devrim Muhafızları Ordusu'na ait sürat tekneleriyle çevresi sarıldıktan sonra tankere helikopterden yüzleri maskeli İran askerlerinin indirildiği görülüyor.

Alıkonulan İngiltere'ye ait petrol tankerinin daha sonra İran sularına doğru çekildiği anlaşılıyor.

- İran ile ingiltere arasındaki tanker krizi

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankerini alıkoymuştu.

İranlı yetkililer, "Grace 1" adlı tankerin serbest bırakılmasını aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı. Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, dün İran tankerini alıkoyma süresini 15 Ağustos'a kadar uzatmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün İngiltere bandıralı Steno İmpero adlı petrol tankerini, Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu.

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