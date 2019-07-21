DÜNYA

İran'ın İngiliz gemisine müdahale anının görüntüleri yayınlandı

İran'ın İngiliz gemisine müdahale anının görüntüleri yayınlandı.

İran Devrim Muhafızları Sözcüsü General Ramazan Şerif, İngiltere’nin Stena Impero adlı petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'nda tehlikeli bir şekilde ilerlediğini söyleyerek, “Tankerin boğazdaki diğer gemiler ile çarpışma ihtimali vardı. Hürmüzgan Eyaleti Limanlar Genel Müdürlüğünün talebi ile Devrim Muhafızları söz konusu tankere müdahale etti” dedi. General Şerif, tankerin takip sistemini kapattığını belirterek, ”Petrol tankeri deniz kuvvetlerimizden gelen uyarıları dikkate almayarak yoluna devam etti. Hatta tankere eşlik eden İngiltere savaş gemisi Devrim Muhafızlarının görevini yerine getirmesine engel olmaya çalıştı” ifadelerini kullandı. 

Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nda İngiltere’ye ait petrol tankerinin alıkonulma anına ilişkin görüntüleri de paylaştı. Paylaşılan görüntülerde Devrim Muhafızları sürat tekneleri ile petrol tankerinin çevresini sardıktan sonra tankere helikopterden inen askerlerin müdahale ettiği görüldü. 

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