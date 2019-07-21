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Uşak'ta 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı
Uşak'ta 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi

UŞAK'ın Banaz ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi. Banknot, incelenmek üzere Merkez Bankası'na gönderileceği belirtildi.

Banaz ilçesi Kızılcasöğüt beldesinde piyasaya sahte para sürüleceği bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube müdürlüğü ekipleri, Cuma günü bilinen adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyon sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden Yavuz K.'nin (30) üzerinde yapılan aramada 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi.

Banknotun gerçek olup olmadığının belirlenmesi için incelenmek üzere Merkez Bankası'na gönderileceği belirtildi. Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi. Bu arada ABD'nin prestij parası olarak bastığı 1 milyon dolarlık banknotları alıp, satmanın yasal olmadığı belirtildi.

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