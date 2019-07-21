Ahmet Hakan programları sonlandırılan 3 gazetecinin verdiği tepkiye şaşırmış

Yeni parti kuracağı öne sürülen Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile yaptıkları söyleşi sonrası RS'deki programları son bulan 3 gazeteci ismin bu olay karşısında verdiği tepki Ahmet Hakan'ı bir hayli şaşırttı.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile yaptıkları söyleşinin ardından, gazeteciler Yavuz Oğhan, İsmail Saymaz ve Akif Beki'nin programlarına son veren Radyo Sputnik, sabahları yayınlanan Seyr-i Sabah programını sunan gazeteci Zafer Arapkirli ile de yollarını ayırdı.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Rus Sputnik'in işine son verdiği gazetecilere ''Bu hikâyede benim şaşırdığım tek nokta, arkadaşlarımızın başlarına gelene şaşırmaları... Putin’den özgür bir medya anlayışı falan mı bekliyorlardı, nedir?" şeklinde yorumda bulundu.

Özgür medyacılık oynuyorlardı

Hakan; Oğhan, Saymaz, Beki ve Arapkirli'nin Rusya'nın finanse ettiği medya kuruluşunda 'özgür medyacılık' oynadığını savundu.

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