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Meral Akşener'den yeni parti yorumu! Onların işi kolay biz alanı...

Meral Akşener'den yeni parti yorumu! Onların işi kolay biz alanı...

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile AK Parti kurucular kurulundan istifa eden eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan'ın kuracağı yeni partiye ilişkin yaptığı değerlendirmede, ''onların işi kolay, alanı biz temizledik'' dedi.

İyi Parti lideri Akşener, Ak Parti'yi kastederek ''Oradan kopacak insanların seçmen olarak Babacan'a, Gül'e, Davutoğlu'na kulak kabartmaları daha çok mümkün.'' ifadelerini kullandı.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, Abdullah Gül, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu'nun kuracakları söylenen siyasi partilerin seçmen kaynağının nasıl olacağı sorusuna Akşener, "Prensip olarak siyasi çeşitliliğin, seçmene seçenek oluşturmanın bugünün Türkiyesinde elzem bir iş olarak düşünüyorum. Gül, Babacan ve Davutoğlu'nun kuracaklarını öğrendiğimiz partilerine olumlu bakıyorum. Ama şimdi esas mesele AK Parti'nin seçmen kitlesinin tanıdığı kitleler olarak, pergelini konulacağı yer AK Parti'dir.'' şeklinde yorum yaptı.

''AK Parti seçmenine ulaşmakta zorluklarımız var''

Akşener ayrıca şunları söyledi;

İyi Parti seçmeni kendini şehirli, sorgulayıcı, Demokrasi ve hukuk talebi yüksek bir kitle olarak tanımlıyor. Bu arkadaşlarımızın kendilerini konumlandırdığı yerle, seçmeni konumlandırdığı yeri ben bilmiyorum. Bunların kurmaları faydalı. Tekçilikten kurtulmamız lazım. Seçenek oluşturulması lazım. İyi Parti açısından AK Parti seçmenine ulaşmakta zorluklarımız var. Tayyip Bey'e inanılmaz bir öfke mevcut. Oradan kopacak insanların seçmen olarak Babacan'a, Gül'e, Davutoğlu'na kulak kabartmaları daha çok mümkün. Seçmeni AK Parti' den koparacaktır.

''Onların işi kolay alanı biz temizledik''

Ekonominin sarstığı, AK Parti seçmeni bizlerden önce onların sesini duyar. Bu da normal. Onların işi kolay, alanı biz temizledik. Alanı, kaktüsleri, çalıları biz temizledik. Bu arkadaşlarımızın bizim çıktığımız zamanla şimdiki arasında çok büyük fark var" yanıtını verdi. 

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