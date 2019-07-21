Bakan Soylu, TCS Dost Gemisiyle gece seyrine çıktı

Soylu, "Göçmen kaçakçılığı ile mücadelenizi ve sahil güvenlik çalışmalarınızı takdir ediyorum. Hem Türkiye'ye güven veriyorsunuz hem de göçmen kaçakçılığı ile nasıl mücadele edileceğini gösteriyorsunuz. Bütün arkadaşlarımıza selam ediyoruz. Medeniyetimizin gücünü ve milletin asaletini ortaya koyuyorsunuz. Umutsuzca dalgaların seyrine bakan çocuklar ve ailelerine güçlü elinizi uzatıyorsunuz. Allah kolaylık versin” diye konuştu.