İYİ Partili Aytun Çıray'dan çok konuşulacak Egemen Bağış iddiası

İYİ Parti Milletvekili Aytun Çıray, AK Partili eski Bakan Egemen Bağış'ın büyükelçi atanması için Türkiye'nin, Çek Cumhuriyeti ile temasa geçtiğini iddia etti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Twitter'dan çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

Aytun Çıray, AK Parti'de önemli görevler üstlenmiş olan Egemen Bağış'ın büyükelçi atanması için Türkiye'nin Çek Cumhuriyeti ile temasa geçtiğini öne sürdü.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Bağış için söz konusu ülke ile temasa geçildiğini ve agreman (atama için uygunluk araştırması) istendiğini belirtti.

''Prag'a Büyükelçi olarak atanması için agreman istendiğini duydum''

Konuyla alakalı resmi Twitter hesabından bir paylaşımda buluna Çıray, şu iddiada bulundu; "Bir dönem adı oldukça şaibeli meselelere gündeme gelen Egemen Bağış'ın Prag'a Büyükelçi olarak atanması için agreman istendiğini duydum. Ülkemizin layıkıyla temsili ve itibarı açısından pek umut verici değil. Adeta Dışişleri'ni çökertme operasyonu hızla devam ediyor..!"