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Siyah incir ihracatı 29 Temmuz'da başlıyor

Siyah incir ihracatı 29 Temmuz'da başlıyor

Ege Bölgesi'nin önemli tarımsal ürünlerinden taze siyah incir ihracatının 29 Temmuz'da başlayacağı bildirildi.

Ege İhracatçı Birlikleri'nden (EİB) yapılan açıklamaya göre, İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığı Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü ve Aydın Grup Başkanlığı, Buharkent Ziraat Odası, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği temsilcilerinin katılımıyla incir ihracatı ve kesim tarihini belirlemek için komisyon oluşturuldu.

Komisyonun yaptığı saha incelemelerinde, Sarılop çeşidi incir için 22 Temmuz'da kesim, 23 Temmuz'da ise ihracatın yapılabileceğini tespit edildi. Siyah taze incirin ise 28 Temmuz kesim tarihi olarak belirlenirken, ihracat için 29 Temmuz tarihine karar verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Türkiye'nin 2018 yılındaki taze incir ihracatının 39 milyon dolar olduğunu, taze incir ihracatının 35 milyon dolarlık diliminin taze siyah incir ihracatından elde edildiğini kaydetti.

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