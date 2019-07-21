HABER /  YEREL

Gaziantep'te tartışma silahlı kavgaya dönüştü! Ölü ve yaralı var

Gaziantep'te tartışma silahlı kavgaya dönüştü! Ölü ve yaralı var

Gaziantep’in Nizip ilçesinde bir grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi şahıs hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. 

Olay dün saat 18.00 sıralarında Gaziantep’in Nizip ilçesi Otoban yolu üzeri Keklik köprüsü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Abdullah Halil D. ve Abdullah B. (50) ve İdris B. isimli şahıslar konuşup uzlaşmak için buluştu. Aralarında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı kavgada İbrahim Halil D., Abdullah B. yaralandı.

Yaralılar Nizip Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan İbrahim Halil D. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Trabzonspor'da çifte imza
Trabzonspor'da çifte imza
Galatasaray Diagne'den kurtuluyor! İşte yeni takımı ve bonservis bedeli
Galatasaray Diagne'den kurtuluyor! İşte yeni takımı ve bonservis bedeli
Kastamonu'da 500 lira ücreti duyanlar sertifika almaya koştu
Kastamonu'da 500 lira ücreti duyanlar sertifika almaya koştu
Ahmet Ağaoğlu'ndan forvet müjdesi
Ahmet Ağaoğlu'ndan forvet müjdesi
Ahmet Hakan programları sonlandırılan 3 gazetecinin verdiği tepkiye şaşırmış
Ahmet Hakan programları sonlandırılan 3 gazetecinin verdiği tepkiye şaşırmış
İYİ Partili Aytun Çıray'dan çok konuşulacak Egemen Bağış iddiası
İYİ Partili Aytun Çıray'dan çok konuşulacak Egemen Bağış iddiası
ÖNCEKİ HABERLER
2019 bayram ikramiyesini kimler alacak ödeme ne zaman?
2019 bayram ikramiyesini kimler alacak ödeme ne zaman?
Uşak'ta rehabilitasyon merkezinde cinsel saldırı iddiası
Uşak'ta rehabilitasyon merkezinde cinsel saldırı iddiası
Bayern Münih Real Madrid'i rahat geçti
Bayern Münih Real Madrid'i rahat geçti
Siyah incir ihracatı 29 Temmuz'da başlıyor
Siyah incir ihracatı 29 Temmuz'da başlıyor
DGS sonuçları 2019 açıklanıyor DGS tercihleri ne zaman?
DGS sonuçları 2019 açıklanıyor DGS tercihleri ne zaman?
AÖF yaz okulu sınav tarihleri ne zaman kaç dersten olacak?
AÖF yaz okulu sınav tarihleri ne zaman kaç dersten olacak?
Yorumlar