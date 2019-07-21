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Galatasaray Diagne'den kurtuluyor! İşte yeni takımı ve bonservis bedeli

Galatasaray Diagne'den kurtuluyor! İşte yeni takımı ve bonservis bedeli

Galatasaray, elinden çıkarmaya çalıştığı Diagne için Al Nassr Kulübü ile el sıkıştı. Galatasaray, Diagne'nin satışından kasasına 14 milyon euro koyacak.

Galatasaray'da Mbaye Diagne bilinmezliği nihayet çözülüyor. Sarı-Kırmızılılar birkaç gündür pazarlık halinde olduğu Suudi Arabistan takımı Al Nassr ile Diagne için anlaşmaya vardı. Cimbom, 18 milyon eurodan açtığı pazarlıkta 14 milyon euroya kadar indi ve sonunda anlaşma sağlandı. Transferin resmiyete dökülmesi bekleniyor.

3 milyon Euro prim vermişti
Galatasaray geçtiğimiz sezonun devre arasında Kasımpaşa'dan transfer ettiği Senegalli golcüye 10+3 milyon euro ödemişti. Cimbom 10 milyon euro bonservis, 3 milyon da prim vermişti.

Mental açıdan sıkıntıları var
Sarı-kırmızılı takımda Teknik Direktör Fatih Terim, geçen sezon mental açıdan sorunlar yaşayan Mbaye Diagne ile çalışmak istemediği için yönetim yıldız golcüyü gönderme kararı aldı.

46 maçta 42 gol
Mbaye Diagne Kasımpaşa ve Galatasaray formalarıyla Süper Lig'de 46 maçta görev aldı. Bu maçlarda 42 gole imza attı.

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