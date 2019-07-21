Falcao'da en iyi teklif Galatasaray'dan! İşte alacağı rakam
Kolombiya basını, Porto'nun da talip olduğu Falcao için en iyi teklifi Galatasaray tarafından yapıldığını yazdı. İşte transferin tüm detayları...
Falcao'da en iyi teklif Aslan'dan... Kolombiya basınına göre; Galatasaray Falcao transferinde bir adım önde.. Monaco'nun satış kararı aldığı 33 yaşındaki forvetin senelik ücreti büyük sorun oldu. Ancak Porto'nun da istediği tecrübeli golcü için en iyi teklifi sarı-kırmızılı ekibin yaptığı belirtildi. Galatasaray, 33 yaşındaki futbolcuya yıllık 5 milyon eurodan iki senelik kontrat teklif etti.
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Bütün Galatasaraylılar onu bekliyor. Finansal Fair-Play kriterleri ve yeni transferler Diagne'nin satışına bağlı. Galatasaray, Senegalli oyuncuyu satarsa transferde eksi 2.25 milyon Euro bakiyeden artıya geçecek ve orta saha ile forvete üç futbolcu alacak. Sarı Kırmızılılar, 13 milyon Euro teklif eden Al Nasrr'dan tamamı peşin 15 milyon Euro istiyor.
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