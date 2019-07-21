Falcao'da en iyi teklif Galatasaray'dan! İşte alacağı rakam

Falcao'da en iyi teklif Aslan'dan... Kolombiya basınına göre; Galatasaray Falcao transferinde bir adım önde.. Monaco'nun satış kararı aldığı 33 yaşındaki forvetin senelik ücreti büyük sorun oldu. Ancak Porto'nun da istediği tecrübeli golcü için en iyi teklifi sarı-kırmızılı ekibin yaptığı belirtildi. Galatasaray, 33 yaşındaki futbolcuya yıllık 5 milyon eurodan iki senelik kontrat teklif etti.