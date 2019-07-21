Eski CHP'li vekil Hurşit Güneş Babacan'ın partisine mi katılıyor? açıklama geldi

Eski CHP Milletvekili Hurşit Güneş, AK Parti'den istifa ederek yeni parti kuracağı belli olan Ali Babacan ile ilgili attığı bir tweet nedeniyle yeni partiye dahil olacağı iddiaları ortaya atılmıştı. Hurşit'ten açıklama geldi.

AK Parti'den istifa ederek yeni parti kuracağını adeta ilan eden Eski Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın ekibinde kimlerin yer alacağı siyaset kulislerinin ana başlıklarından birisi haline geldi.

Kulislerde son olarak Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Hurşit Güneş’in sosyal medya hesabından Ali Babacan’la ilgili attığı bir twitin ardından Ali Babacan’ın partisine katılıyor şeklinde yorumlanmıştı.

Güneş'ten iddialara yanıt

Güneş, söz konusu iddialar için şunları söyledi;

“Yahu, sırf CHP’ye oy vermek için ‘İttifakta benim memleketim Kandıra’nın İYİ Parti’ye bırakılması gündeme gelince,elim CHP’den başka bir partiye gitmeyeceği için kaydımı İstanbul’a aldırmıştım’ kaydını memleketinden İstanbul’a aldıran birisi, başka bir partiye geçer mi? Benim için CHP bir siyasi partiden öte, bir tutku. Ben CHP’liyim ve sosyal demokratım”