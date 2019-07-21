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Milli Görüş camiasının acı günü! Süleyman Arif Emre hayatını kaybetti

Milli Görüş camiasının acı günü! Süleyman Arif Emre hayatını kaybetti

Milli Görüş'ün lideri merhum Necmettin Erbakan'ın yakın çalışma arkadaşlarından olan ve eski Devlet Bakanı Süleyman Arif Emre 96 yaşında vefat etti.

Milli Görüş'ün lideri merhum Necmettin Erbakan'ın yakın çalışma arkadaşlarından olan ve eski Devlet Bakanı Süleyman Arif Emre 96 yaşında vefat etti.

illi Görüş hareketinin kurucularından ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın yakın çalışma arkadaşlarından eski Devlet Bakanı Süleyman Arif Emre vefat etti.

Süleyman Arif Emre kimdir?

96 yaşında vefat eden Süleyman Arif Emre'nin cenazesi 22 Temmuz Pazartesi İkindi namazını takiben Ataşehir'deki Mimar Sinan Camii'nde kılınacak cenaze namazından sonra Karacaahmet Mezarlığında defnedilecek.

Milli Görüş lideri Erbakan Hoca ile birlikte Milli Görüş Hareketi'nin temellerini attı. Erbakan liderliğinde kurulan Milli Nizam Partisi'nin programını hazırlayan, bu partinin kapatılmasından sonra Milli Selamet Partisi'ni kurup başkanlığını deruhte eden, daha sonra sırasıyla Refah Partisi, Fazilet Partisi ve Saadet Partisi yönetiminde görev alan, beş dönem milletvekilliği yapan Süleyman Arif Emre, Siyasette Otuzbeş Yıl kitabıyla, hatıralarını belgelemişti.

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