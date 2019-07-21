Barış Alıcı ve Eljif Elmas Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda yok
Napoli'ye transfer olması beklenen ve başka bir takıma kiralanması gündemde olan Barış Alıcı'yla Eljif Elmas, Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda yer almadı.
Fenerbahçe, ikinci etap kamp çalışmaları için bugün Avusturya'ya uçtu. Eljif Elmas ve Barış Alıcı Fenerbahçe'nin Avusturya kampına dahil edilmedi.
Genç ismin, önümüzdeki hafta sarı-lacivertli takımdan ayrılarak Napoli'ye imza atması bekleniyor. Kiralanmasına kesin gözüyle bakılan Barış Alıcı da Avusturya kampı için kadroya dahil edilmedi.
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