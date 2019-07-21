HABER /  FENERBAHÇE

Barış Alıcı ve Eljif Elmas Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda yok

Barış Alıcı ve Eljif Elmas Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda yok

Napoli'ye transfer olması beklenen ve başka bir takıma kiralanması gündemde olan Barış Alıcı'yla Eljif Elmas, Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda yer almadı.

Fenerbahçe, ikinci etap kamp çalışmaları için bugün Avusturya'ya uçtu. Eljif Elmas ve Barış Alıcı Fenerbahçe'nin Avusturya kampına dahil edilmedi.

Genç ismin, önümüzdeki hafta sarı-lacivertli takımdan ayrılarak Napoli'ye imza atması bekleniyor. Kiralanmasına kesin gözüyle bakılan Barış Alıcı da Avusturya kampı için kadroya dahil edilmedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Falcao'da en iyi teklif Galatasaray'dan! İşte alacağı rakam
Foto Galeri Falcao'da en iyi teklif Galatasaray'dan! İşte alacağı rakam Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'ye 3 yeni üst düzey atama
Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'ye 3 yeni üst düzey atama
Pakistan’da hastane yakınında intihar saldırısı: 7 ölü, 26 yaralı
Pakistan’da hastane yakınında intihar saldırısı: 7 ölü, 26 yaralı
Otobüs firmalarına ek sefer izni verildi
Otobüs firmalarına ek sefer izni verildi
Dedesinin kefen parasını gasbedip gazinoda eğlendiler
Dedesinin kefen parasını gasbedip gazinoda eğlendiler
Avrupa kupalarında muhtemel rakipler belli oluyor
Avrupa kupalarında muhtemel rakipler belli oluyor
Mevlüt Çavuşoğlu devreye girdi Merih Demiral'a vize çıktı
Mevlüt Çavuşoğlu devreye girdi Merih Demiral'a vize çıktı
ÖNCEKİ HABERLER
Pakistan'da Dera İsmail Han bölgesinde düzenlenen saldırıda 9 kişi öldü
Pakistan'da Dera İsmail Han bölgesinde düzenlenen saldırıda 9 kişi öldü
Mobil numara taşıma sayısı 128 milyonu geçti
Mobil numara taşıma sayısı 128 milyonu geçti
Polis alımı başvurusu 2019 ne zaman kaç kişi alınacak?
Polis alımı başvurusu 2019 ne zaman kaç kişi alınacak?
30 Ağustos resmi tatili hangi gün Zafer Bayramı 3 gün tatil olur mu?
30 Ağustos resmi tatili hangi gün Zafer Bayramı 3 gün tatil olur mu?
Denizlispor Başkanı iddialı: Galatasaray'ı yeneriz
Denizlispor Başkanı iddialı: Galatasaray'ı yeneriz
Kurban bayramı tatili kaç gün 9 gün olur mu resmi açıklama?
Kurban bayramı tatili kaç gün 9 gün olur mu resmi açıklama?
Yorumlar