HABER /  POLİTİKA

Herkes o isimleri konuşurken Rıfat Serdaroğlu'dan sürpriz yeni parti hamlesi!

Herkes o isimleri konuşurken Rıfat Serdaroğlu'dan sürpriz yeni parti hamlesi!

Türkiye'de kamuoyu siyasi areneda Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı öne sürülen yeni parti üzerine dikkatini toplamışken, merkez sağda yeni bir partinin kurulacağı haberi geldi.

Geçmiş dönem hükümetlerde Sağlık ve Devlet Bakanlıkları yapanRıfat Serdaroğlu, merkez sağda konumlandırdığı Çoban Ateşi Hareketi'nin 1,5 yıldır pek çok ilde örgütlendiğini ve bir süre sonra partileşeceğini söyledi.

Merkez sağda yeni bir parti için uzun süredir Türkiye'nin çeşitli illerinde çalışma yürüten Çoban Ateşi Hareketi, İstanbul'da istişare toplantısı gerçekleştirdi. Eski Bakan Rıfat Serdaroğlu, birçok ilde örgütlenen hareketin yeni bir adım atacağını söyledi.

Öncülüğünü eski bakanlardan Rıfat Serdaroğlu'nun yaptığı merkez sağ çizgideki Çoban Ateşi Hareketi, İstanbul'da Dedeman Otel'de toplandı. Atatürk, Cumhuriyet ve laiklik konusundaki hassasiyetlerinin altını çizen Serdaroğlu, darbelerin en çok demokrat yurttaşlara zarar verdiğini belirterek, 1.5 yıldır pek çok ilde örgütlenen hareketin, bir süre sonra partileşeceğini açıkladı.

Görev almayacak kılavuzluk yapacak

Serdaroğlu, kendisi dahil, eski siyasetçilerden hiçbirinin partide aktif görev almayacaklarını, sadece kılavuzluk yapacaklarını, partinin yönetiminin gençlerden ve kadınlardan oluşacağını belirtti. Serdaroğlu, genel başkanın, harekete katkı veren yurttaşların yapacağı seçimle belirleneceğini söyledi.

Merkez sağı nasıl tanımlıyor?

Çoban Ateşi Hareketi'nin İstanbul'daki önemli isimlerinden Gürkan Çakıroğlu da Türkiye'nin, hukuk devleti olma niteliğini yitirdiğini ve ciddi bir rejim bunalımı yaşadığını ifade ederek, siyaset yapmak isteyen aydınları, gençleri, kadınları harekete destek olmaya çağırdı. Çakıroğlu, "Türkiye'nin geldiği durumun en büyük sorumlusu sağ ve merkez sağ iktidarlardır. Bunu aşmak, sorunları çözmek de öncelikle yine merkez sağın görevidir" dedi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Beşiktaş ve Galatasaray, Mehmet Özcan'ı transfer etmek istiyor
Beşiktaş ve Galatasaray, Mehmet Özcan'ı transfer etmek istiyor
Barış Alıcı ve Eljif Elmas Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda yok
Barış Alıcı ve Eljif Elmas Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda yok
Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'ye 3 yeni üst düzey atama
Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'ye 3 yeni üst düzey atama
Pakistan’da hastane yakınında intihar saldırısı: 7 ölü, 26 yaralı
Pakistan’da hastane yakınında intihar saldırısı: 7 ölü, 26 yaralı
Otobüs firmalarına ek sefer izni verildi
Otobüs firmalarına ek sefer izni verildi
Dedesinin kefen parasını gasbedip gazinoda eğlendiler
Dedesinin kefen parasını gasbedip gazinoda eğlendiler
ÖNCEKİ HABERLER
Kurban bayramı tatili uzatıldı mı 2019 ne zaman?
Kurban bayramı tatili uzatıldı mı 2019 ne zaman?
Okulların açılış tarihi ne zaman 2019 ayın kaçınca açılıyor?
Okulların açılış tarihi ne zaman 2019 ayın kaçınca açılıyor?
Pakistan'da Dera İsmail Han bölgesinde düzenlenen saldırıda 9 kişi öldü
Pakistan'da Dera İsmail Han bölgesinde düzenlenen saldırıda 9 kişi öldü
Mobil numara taşıma sayısı 128 milyonu geçti
Mobil numara taşıma sayısı 128 milyonu geçti
Polis alımı başvurusu 2019 ne zaman kaç kişi alınacak?
Polis alımı başvurusu 2019 ne zaman kaç kişi alınacak?
Kurban bayramı tatili kaç gün 9 gün olur mu yeni haber
Kurban bayramı tatili kaç gün 9 gün olur mu yeni haber
Yorumlar 1 yorum