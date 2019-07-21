Tunceli Valisinin makam arabası gelin arabası oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Tunceli Valisinin makam arabası gelin arabası oldu

Tunceli Valisi, 2009 yılında trafik kazasında hayatını kaybeden sağlık teknisyenin kardeşinin düğünü için makam aracını gelin arabası olarak tahsis etti.

Tunceli Valisinin makam arabası gelin arabası oldu - Sayfa 1

İl Sağlık Müdürlüğünde görevli çevre sağlık teknisyeni Hüseyin Gül, 6 Nisan 2009 günü Konya-Antalya karayolunda meydana gelen trafik kazasında seminere giderken hayatını kaybetti. Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Hüseyin Gül’ün kardeşi Muzaffer Gül’ün düğünü için kullandığı makam aracını gelin arabası olarak tahsis etti.

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Tunceli Valisinin makam arabası gelin arabası oldu - Sayfa 2

Gelin arabası olarak süslenen makam aracıyla şehir turu atan Muzaffer ve Şükriye çiftini Vali Sonel düğün salonunda da yalnız bırakmayarak nikah şahidi oldu. Çifte mutluluklar dileyen Vali Tuncay Sonel, “Allah çiftleri mesut etsin, yolları, bahtları açık olsun. Bu gece vesilesiyle bu şehrin huzur şehri olmasında büyük katkıları olan tüm şehitlerimizi de rahmetle anıyorum. Kahraman gazilerimize acil şifalar diliyorum” dedi. 

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Tunceli Valisinin makam arabası gelin arabası oldu - Sayfa 3

Muzaffer ve Şükriye çifti de jestinden dolayı Vali Sonel’e teşekkür ederken düğünlerinde davetlilerle birlikte gönüllerince eğlendi. 

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