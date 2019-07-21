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Öykü Arin'in annesi paylaştı! İzleyenler duygulandı

Antalya'da babasından nakledilen ilikle hayata tutunmaya çalışan 4 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'nın annesinin sosyal medya hesabından paylaştığı kızının kelebek kostümüyle dans ederken görüntüsü izleyenleri duygulandırdı.

Hastanenin steril odasından çıkarak normal servise alınan zaman zaman da evine gönderilen Öykü Arin'in annesi Eylem Şen Yazıcı, kızının 'Imagine' şarkısı eşliğinde kelebek kostümü içerisinde dans ederken çekilen görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

Anne Yazıcı paylaşımına, "Bir çocuğun, bir insanın hayata tutunmasını sağlamak için kanatlandırmak sizin elinizde. Kök hücre bağışı yapın. Donör olun, vazgeçmeyin, verdiğiniz kan numunelerinin takipçisi olun" notunu düştü. 

İzleyenler duygulandı

Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen video, yüzlerce kez de paylaşıldı. İzleyenleri duygulandıran videoya, çok sayıda kişi de sağlık ve mutluluk temennisi içeren yorumlarda bulundu.

Geçen yıl kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin'e, önce annesi Eylem Şen Yazıcı'dan ilik nakli yapılmış ancak uyum sağlanamayınca babası Çağdaş Yazıcı'dan yaklaşık iki ay önce yarı uyumlu kök hücre nakledilmişti.

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