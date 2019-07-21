Devlet Bahçeli'den Doğu Akdeniz bildirisini imzalamayan HDP'ye sert sözler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karaman'da halka hitap ettiği konuşmasında gündeminde HDP vardı. Bahçeli Doğu Akdeniz bildirisinde HDP'nin imzasının bulunmamasına için "Haçlı bozuntularına gülücükler saçmak suç değil midir? İhanet değil midir? Soysuzluk değil midir' dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden sonra kazandığı il ve ilçelere teşekkür ziyaretlerine devam ediyor.

Bugünkü durağı Karaman'da halka hitap eden Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 4 partinin ortak imzasıyla yayınlanan Doğu Akdeniz bildirisinde HDP'nin imzasının bulunmamasına için "Haçlı bozuntularına gülücükler saçmak suç değil midir? İhanet değil midir? Soysuzluk değil midir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

"Karaman anamızın ak sütü olan Türkçe'nin bayraklaştığı vatan köşesidir. Karaman dünyayı Türkçe okuyuşumuzun karar ve kavşak noktasıdır. Dil bir medeniyet, kültürdür. Karaman 31 Mart'ta Türkçe bir duruş göstermiştir. Karaman 31 Mart'ta mazluma ümit, zalime korku salmıştır. Mahalli idareler seçimlerinde belediyelerimizi teşekkür, tebrik, takdir temasıyla planladığımız duraklarda Karaman'da bulunmak heyecan vericidir. Karaman'ı hayal kırıklığına uğratmayacağız. MHP'ye oy veren belediye başkan adaylarımızı destekleyen Karamanlı kardeşlerime teşekkür ediyorum. "

Sistem tartışmaları

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi macera değil, mecburiyettir, varoluş gayemizin güç kaynağıdır. Bu sayede tıkanan, tekleyen, yozlaşan eski yönetim sistemi yenisiyle değiştirilmiştir. 15 Temmuz'da fiilen ömrünü dolduran parlamenter sistemin zaaf ve zayıflıkları reformcu bir mücadeleyle aşılmıştır.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi macera değil, mecburiyettir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine koro halinde karşı çıkıyorlar. Maksat arızalıdır, ahlaken çarpıktır. 15 Temmuz FETÖ darbe ve istila girişimi içinde ve etrafında olanlar yeni hükümet sisteminden rahatsızdır."

Doğu Akdeniz değerlendirmesi

TBMM'de öyle bir parti düşünün ki, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığıyla ilgili destekleyici bir tavır içine girmiyor. Çünkü amaç iğrençtir, niyet kötüdür. HDP, terör örgütünün hain bir yüzüdür. Bu gün de birlikte olunamayacaksa, ne zaman olunacaktır? Haçlı bozuntularına gülücükler saçmak suç değil midir? İhanet değil midir? Soysuzluk değil midir?

ABD'ye F-35 tepkisi

Türkiye'nin F-35 projesinden çıkarılması kimsenin yanına kar kalmayacaktır. Kötü müttefiklik inşallah Türk'ün imzası ve damgası bulunan gelişmiş savaş uçaklarının yapılmasına da neden ve gerekçe olacaktır."