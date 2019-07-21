Erdoğan'ın talimat verdi! Alparslan Türkeş'in evi müzeye çevirildi

Erdoğan'ın talimat verdi! Alparslan Türkeş'in evi müzeye çevirildi

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi’nin (MHP) kurucusu ve merhum genel başkanı Alparslan Türkeş’in, doğduğu ve 8 yaşına kadar yaşadığı Lefkoşa’daki evi müze haline getirilmesi için Erdoğan talimat verdi. Doğduğu ev müze oldu.

Erdoğan'ın talimat verdi! Alparslan Türkeş'in evi müzeye çevirildi - Sayfa 1

Harabe görüntüsü ile uzun zamandır tartışma konusu olan ev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından restore edildi. Müzede, Alparslan Türkeş'in okuduğu Kur’an-ı Kerim, Hacda namaz kıldığı seccade, tespihi ve hayatı boyunca kullandığı eşyalar sergileniyor.

113
Erdoğan'ın talimat verdi! Alparslan Türkeş'in evi müzeye çevirildi - Sayfa 2

Türkeş için Ankara'da da özel olarak bir heykel yapıldı. Ziyaretçiler, müzede Türkeş'in kendi sesinden, kurultaylarda yaptığı konuşmaları dinleme fırsatı da buluyor. Müzenin kapısına 9 ışık ve 9 kurdu temsil edilen bir figür çizildi.

213
Erdoğan'ın talimat verdi! Alparslan Türkeş'in evi müzeye çevirildi - Sayfa 3

Müzenin açılışı bugün 11.30'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Tuğrul Türkeş tarafından yapılacak.

313
Erdoğan'ın talimat verdi! Alparslan Türkeş'in evi müzeye çevirildi - Sayfa 4

Alparslan Türkeş, 1917 yılında Lefkoşa’da Haydarpaşa Mahallesi Kirlizade Sokağı 13 numaralı evde dünyaya geldi. Ailesiyle birlikte 1933’te Lefkoşa’yı terk ederek İstanbul’a taşınmıştı.

413