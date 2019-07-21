Ünlü futbolcu Mahrez, Mısır Başbakanı'nı görmezden geldi

Afrika Kupası'nda şampiyon olan Cezayir Milli Takımı'nda kaptan Riyad Mahrez, kupa töreni sırasında Mısır Başbakanı Mustafa Madbuli ile tokalaşmadı.

Afrika Kupası finalinde Senegal’i 1-0 mağlup eden Cezayir 29 yıllık aranın ardından kupanın sahibi oldu. Maç sonunda düzenlenen kupa törenindeki bir ayrıntısı ise dikkatlerden kaçmadı.

Cezayir milli takımı kaptanı Riyad Mahrez, kupa töreni için kurulan platforma çıktıktan sonra kendisini kutlamak isteyen Mısr Başbakanı Mustafa Madbuli ve Mısır Spor Bakanı’nı görmezden gelerek tokalaşmadı.

Mahrez’in bu hareketinin, Mısır’da Muhammed Mursi’yi askeri darbe ile devirerek göreve gelen Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’ye karşı bir tavır olarak yorumlandı. Mahrez’in kupa törenindeki bu tavrı sosyal medyada gündem oldu.

İşte Riyad Mahrez’den dikkat çeken hareketi