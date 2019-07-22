Metil alkolden ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi

Adana'da bir kişi daha metil alkolden yaşımını yitirdi. Kozan'da metil alkol aldığı belirtilen ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılan A.D. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi.

Adana'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan kişi öldü. Adana'da son bir ayda metil alkol nedeniyle ölenlerin sayısı 12'ye yükselirken Mersin, Osmaniye ve Niğde'de ölenlerle birlikte bu sayı 22 oldu.

Alınan bilgiye göre, bir hafta önce rahatsızlanan A.D. (49), Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı.

Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan A.D, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kentte son bir ayda metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle yaşamını yitirenlerin sayısı böylece 12'ye yükseldi.

Metil alkolde erken tanı önemli

Bu arada Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr. Yunsur Çevik, metil alkolzehirlenmesinde erken tanı ve hızlı tedavinin hayat kurtarıcı olduğunu belirterek, "Erken dönemde sağlık kuruluşundan yardım sağlanan, gerekli antidot tedavileri ve gerekli ise diyaliz tedavisi sağlanan hastalarda çok yüksek alımlarda bile sağkalım mümkündür." dedi.

Prof. Dr. Çevik, son bir ay içerisinde 12 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan metil alkole ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Görme kaybı başta olmak üzere kalıcı birçok sağlık sorununa da yol açan sahte içki olarak da bilinen metil alkolün, uçucu ve karakteristik alkol kokusu olan basit bir sıvı olduğunu belirten Çevik, ucuz ve kolay elde edilebilir olması nedeniyle kaçak içkilerde metil alkol kullanıldığını söyledi.

Çevik, metil alkolün ağız yoluyla alındıktan yaklaşık 1 saat sonra kanda zirve düzeyine ulaştığını, hafif bir sarhoşluğa yol açma dışında ciddi bir belirti vermediğini aktararak, asıl soruna yol açanın metil alkolün vücutta yıkılmasıyla açığa çıkan formik asit olduğunu kaydetti.