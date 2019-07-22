Fenerbahçe'ye sürpriz transfer teklifi

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Jailson için Çin'den Shanghai SIPG'in 8 milyon euro teklif verdiği ileri sürüldü. Shanghai SIPG, son olarak West Ham'dan Marko Arnautovic'i 25 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçe'de sürpriz transfer! Fenerbahçe'nin ünlü orta saha oyuncusu için Çin'den 8 milyon euroluk teklif geldi.

A Spor'un haberine göre Çin Ligi ekiplerinden Shanghai SIPG, Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Jailson için 8 milyon euroluk bir teklif yaptı.

Fenerbahçe Eljif Elmas için Napoli ile anlaşmasının ardından Jailson ve Miha Zajc'ı da önemli bedellerle göndererek bütçede rahatlık yaşamaya çalışıyordu.

Geçen sezon Çin Ligi'nde şampiyon olan ve Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Shanghai SIPG, son olarak West Ham'dan Marko Arnautovic'i 25 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katmıştı.