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Beş kişiyi kurtardı ama acı haber geldi

Beş kişiyi kurtardı ama acı haber geldi

Adana'da sulama kanalına düşen 5 kişiyi kurtaran hafif ticari aracın sürücüsü Hakan Aykol akıntıya kapılarak kayboldu. 112 Acil Servis ekibince Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılan Hakan Aykol, buradaki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

ADANA'da, düğünden dönenleri taşıyan kamyonetin kazada sulama kanalına düşmesinin ardından içerisindeki 5 kişinin kurtarılmasını sağlayan hafif ticari aracın sürücüsü akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 01 EZ 253 plakalı kamyonetin sürücüsü Hasan Can, beraberinde eşi Ördek, oğlu Erdal, gelini Medine ve torunu Emirhan Can ile merkez Yüreğir ilçesi Kayarlı Mahallesi'nde bir yakınlarının düğününe gitti.

Hasan Can'ın kullandığı kamyonet, dönüş yolunda mahalle yakınlarında Hakan Aykol yönetimindeki 01 C 8099 plakalı hafif ticari araçla çarpışarak sulama kanalına düştü.

Kazada kamyoneteki 5 kişi kanalda sürüklenmeye başladı.

Hafif ticari aracın sürücüsü Aykol ise kanala atlayarak kamyonettekileri kurtarmaya çalıştı.

Gözden kayboldu

Çevredekilerle kamyonettekilerin sudan çıkarılmasını sağlayan Aykol, bu sırada akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmada Aykol'u bulup kanaldan çıkardı.

112 Acil Servis ekibince Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılan Hakan Aykol, buradaki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada çeşitli yerlerinden hafif yaralanan kamyonettekilerden Ördek ile torunu Emirhan Can, ambulansla kontrol amaçlı kentteki başka bir hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen kazazedelerin yakınları gözyaşı döktü.

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