Nijerya'da kaçırılan Türkler için operasyon

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da kaçırılan 4 Türk için ormanlık alanda operasyon düzenlendi. Kwara Eyalet Polis Sözcüsü Ajayi Okasanmi operasyonla ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapılacağını duyurdu.
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da kaçırılan 4 Türk vatandaşının kurtarılması için operasyon başlatıldı.
Kwara Eyalet Polis Sözcüsü Ajayi Okasanmi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türk vatandaşlarını kurtarmak için ormanlık alanda operasyon başlatıldı." dedi.
Okasanmi, kırsal bölgede telefon çekmediği için detaylı bilgi veremeyeceklerini, ancak operasyon tamamlandıktan sonra bilgilendirme yapabileceklerini söyledi.
Kimlikleri belli oldu
Nijerya’nın Kwara bölgesinde Gbugbu köyünde Cumartesi gecesi 4 Türk vatandaşı fidye için kaçırıldı. Kwara Eyalet Emniyeti Sözcüsü Okasanmi Ajayi geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamada, Türklerin kaçırıldığını doğrulayarak operasyon başlattıklarını duyurmuştu.
Sözcü Ajayi yaptığı son açıklamada Türklerin kimliklerini tespit ettiklerini aktardı. Kaçırılan kişilerin, Seyit Keklik (25), Yasin Çolak (33), Ergun Yurdakul (35) ve Şener Apal (40) olduğu açıklandı.
Türk vatandaşlarının bölgedeki bir taş ocağında çalıştıkları bildirildi.