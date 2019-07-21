HABER /  DÜNYA

ABD duyurdu! Türkiye'ye kritik ziyaret

ABD duyurdu! Türkiye'ye kritik ziyaret

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in Türkiye'de olduğunu duyurdu. Bakanlık, Jeffrey'in Ankara'nın daveti üzerine ülkede bulunduğunu açıkladı.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin Türkiye'de olduğu ve yetkililerle Türkiye'nin güvenlik endişesi ve Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeleri ele alacağı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'nin Türk hükümetinin davetiyle Ankara'ya gittiği belirtildi.

Jeffrey'nin 22-23 Temmuz'da Türk yetkililerle görüşeceği kaydedilen açıklamada, "Büyükelçi Jeffrey ve Türk yetkililer, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını, Suriye ihtilafının çözülmesine yönelik Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının uygulanması ve DEAŞ'ın yenilgisinin kalıcı hale getirilmesi gibi devam eden çabalarımızı ele alacak." ifadesi yer aldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
İsveç'te Türk sporculardan tarihi başarı
İsveç'te Türk sporculardan tarihi başarı
Beş kişiyi kurtardı ama acı haber geldi
Beş kişiyi kurtardı ama acı haber geldi
Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 11 yaralı
Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 11 yaralı
Suriyeli sığınmacıların sınır dışı işlemleri hız kazandı!
Suriyeli sığınmacıların sınır dışı işlemleri hız kazandı!
Ezeli rekabet Youtube'da! Galatasaray harekete geçti
Ezeli rekabet Youtube'da! Galatasaray harekete geçti
Ünlü futbolcu Mahrez, Mısır Başbakanı'nı görmezden geldi
Ünlü futbolcu Mahrez, Mısır Başbakanı'nı görmezden geldi
ÖNCEKİ HABERLER
Sevgilisine genç kızları kurşunlattı!
Sevgilisine genç kızları kurşunlattı!
İran ve ABD arasında bu kez de casus krizi patladı
İran ve ABD arasında bu kez de casus krizi patladı
Kocaeli'de hırsızlık iddiası
Kocaeli'de hırsızlık iddiası
Manisa'da gölete giren ikizler boğuldu
Manisa'da gölete giren ikizler boğuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emre'nin ailesine başsağlığı telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emre'nin ailesine başsağlığı telefonu
2019 okul yaşı kaç oldu ilkokula kaç aylık çocuklar başlayacak?
2019 okul yaşı kaç oldu ilkokula kaç aylık çocuklar başlayacak?
Yorumlar 2 yorum