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Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bingöl kırsalında teröristlere yönelik operasyonlar sürüyor. İçişleri Bakanlığı, Yedisu kırsalında jandarma tarafından yürütülen operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

BİNGÖL'ün Yedisu kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Bingöl Yedisu ilc?e kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca operasyon gerçekleştirildi.

4 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirilirken, güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonları sürüyor.

Bu arada son iki günde Bingöl'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8 oldu.

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