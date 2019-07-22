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Hindistan'da 10 ayrı bölgeye yıldırım düştü: 32 ölü

Hindistan'da 10 ayrı bölgeye yıldırım düştü: 32 ölü

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde farklı bölgelerde yıldırım isabet eden 32 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Press Trust of India'nın (PTI) haberine göre, yetkililer, eyaletbölgelerinden Kanpur ve Fatehpur'da 7'şer, Jhansi'de 5, Jalaun'da 4, Hamirpur'da 3, Ghazipur'da 2, Jaunpur, Pratapgarh, Kanpur Dehat ve Chitrakoot'da birer kişinin yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yetkililer farklı bölgelerde yıldırım isabet eden 32 kişinin öldüğünü, 13 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Eyalet Başbakanı Yogi Adityanath yaptığı açıklamada, üzüntüsünü dile getirerek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına 400 bin rupi (yaklaşık 33 bin lira)  tazminat ödeneceğini duyurdu.

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