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Galatasaray'da yeni transfer Şener Özbayraklı sakatlandı

Galatasaray'da yeni transfer Şener Özbayraklı sakatlandı

Galatasaray'ın yeni transferi Şener Özbayraklı, Avusturya kampında sakatlandı. Milli futbolcunun sağ ayak baş parmağında ayrılmamış kırık tespit edildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Avusturya'nın Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında kampta bulunan futbol takımı, yeni sezon hazırlıklarına akşam gerçekleştirdiği idmanla devam etti. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sınırlı alanda grup ve takım taktiği üzerine çalışmalar yapıldı.

Baş parmak kemiğinde ayrılmamış kırık

Sağ ayağına darbe alan Şener Özbayraklı'nın yapılan tetkiklerinde baş parmak kemiğinde ayrılmamış kırık hattı tespit edildi. Tedavisine başlanan milli futbolcu, çalışmalarına takımdan ayrı özel bir program dahilinde devam edecek. Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek. 

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