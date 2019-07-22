Abdulkadir Selvi kulis yazdı kabine ve AK Parti'de revizyon

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt gezilerinden hemen sonra AK Parti yönetiminde kabinede mini revizyona gideceğini yazdı.

31 Mart ve 23 Haziran seçimleri sonrası AK Parti'de ve hükümette revizyon beklentisi oluştu. Her fırsatta seçmenin mesajını aldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değişime dair hamlenin geleceği konuşuluyor.

AK Parti kulislerini yakından takip eden Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, konuya dair edindiği bilgileri "Yeni dönemin siyasi kodları" başlıklı köşesinde paylaştı.

Yeni parti Eylül ayında kurulabilir

Erdoğan'ın yeni partileri erken doğuma zorladığına işaret eden Selvi, "Eylül ayı önemli gelişmelere sahne olacak." ifadelerine yer verdi.

Partide ve kabinede değişim

Erdoğan'ın kısa bir tatile çıkacağını dönüşte ise düğmeye basacağını yazan Selvi şu ifadelere yer verdi:

"Erdoğan’ın genel başkan yardımcılıklarında ve kabinede değişikliğe gitmesi bekleniyor. Ama hemen tatil dönüşü değil. Çünkü Erdoğan, AK Parti’nin belediye başkanlığını kazandığı illere teşekkür gezisine çıkacak. Değişimin bu gezilerden sonra gerçekleşmesi bekleniyor. 11 Temmuz’da yapılan MKYK toplantısı öncesinde de beş genel başkan yardımcısının değişeceği yönünde bir beklenti oluşmuştu ama gerçekleşmedi. Çünkü Erdoğan’ın kafasındaki takvim farklı. Erdoğan’ın yurt gezilerinden sonra hem parti yönetiminde hem de kabinede mini bir revizyon bekleniyor."

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