LGS tercih sonuçları açıklandı 2019 MEB nereden bakılır?
LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor sorusunun yanıtı MEB sınav takviminde duyurdu. LGS tercih sonuçları bugün saat 09.0'da açıklandı. LGS tercih sonuçları e okul girişi ve meb.gov.tr açıklandı. LGS tercih sonuçları sorgulama TC numarası ve doğum tarihi ile olacak. 1. nakil işlemleri 29 Temmuz'da başlayacak.
LGS tercih sonuçları bugün MEB tarafından saat 09.00'da açıklandı. 12 Temmuz'da tercih yapan öğrenciler, LGS tercih sonuçlarını bugün e okul girişinden ya da meb.gov.tr adresinden TC numarası ve doğum tarihi ile sorgulayacak. LGS tercih sonucuna göre yerleşemeyen öğrenciler için ise nakil süreçleri başlayacak. 1. nakil işlemi 22 Temmuz'da başlayacak. 2. nakil işlemi ise 5 Ağustos'ta başlayacak.
1-12 Temmuz tarihleri arasında alınan LGS tercihlerinin sonuçları, bugün, 22 Temmuz'da http://www.meb.gov.tr ve https://eokul.meb.gov.tr adreslerinden ilan edildi.
LİSE KAYITLARI VE NAKİL TARİHLERİ NE ZAMAN?
* Bu yıl birinci nakil tercihleri 29 Temmuz-2 Ağustos yapılacak. Sonuçlar 5 Ağustos'ta açıklanacak.
* İkinci nakil başvuruları 5-8 Ağustos yapılacak ve sonuçlar 10 Ağustos'ta belli olacak.
* Yerleşemeyen öğrenciler il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos'ta alınacak.
* Boş kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos'ta alınacak.
* Yatılılık başvuruları, 26-29 Ağustos'ta yapılacak.
* Nakil komisyonlarının yerleştirmeleri 6 Eylül itibarıyla tamamlanacak ve yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül'de başlayacak.