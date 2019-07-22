LGS tercih sonuçları açıklandı 2019 MEB nereden bakılır?

LGS tercih sonuçları bugün MEB tarafından saat 09.00'da açıklandı. 12 Temmuz'da tercih yapan öğrenciler, LGS tercih sonuçlarını bugün e okul girişinden ya da meb.gov.tr adresinden TC numarası ve doğum tarihi ile sorgulayacak. LGS tercih sonucuna göre yerleşemeyen öğrenciler için ise nakil süreçleri başlayacak. 1. nakil işlemi 22 Temmuz'da başlayacak. 2. nakil işlemi ise 5 Ağustos'ta başlayacak.