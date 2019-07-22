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Gerard Pique'den Trabzonspor'a teşekkür

Barcelona forması giyen Gerard Pique, kendisine forma gönderme sözü veren Trabzonspor'a teşekkür etti.

Trabzonspor'un forma tanıtımı ile başlayan Trabzonspor - Pique yazışmaları Twitter'da devam ediyor.

Trabzonspor'un forma tanıtım videosunu bir mesajla daha önce paylaşan Pique'ye cevap olarak Bordo-Mavili ekip, kendisine ve ailesine forma gönderme sözü veren bir paylaşım yapmıştı.

'Teşekkür ederim'
Başarılı savunmacı, bu mesaja cevap olarak türkçe 'teşekkür ederim' yazdı. Barcelona ise oyuncusunun bu yanıtını "Bir bordo mavili kulüpten diğerine" notuyla tekrar paylaştı. 

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