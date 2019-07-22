Boston Fed Başkanı Eric Rosengren: Faiz indirimi için neden görmüyorum

Boston Fed Başkanı Eric Rosengren, ABD Merkez Bankası`nın ay sonunda yapacağı FOMC toplantısında faiz indirimi kararı alacakları yönündeki beklentilere karşı çıktı.

Boston Fed Başkanı Eric Rosengren, ABD ekonomisinin başka ülkelerin yaptığı gibi büyümenin teşvik edilmesi için para politikasını gevşetmeye ihtiyacı olmadığını savundu.

"Eğer Japonya MB'de ve ECB'de görev yapıyor olsaydım bir faiz indirimini ciddi şekilde düşünmek akıllıca olurdu" diye konuşan Rosengren, "Ancak ABD ekonomisi o noktada değil. Ekonomi şu aşamada makul bir seviyede. Eğer ekonomi para politikasında bir gevşeme olmadan oldukça iyi iş çıkarıyor ise politikanın gevşetilmesini istemiyorum"dedi.

Konuşmasında politika yapıcıları ekonomi için "doğru olan" ne ise onu yapmaya çağıran Rosengren, "Finansal piyasaların istediği ile aynı şey olmasa bile doğru olan yapılmalı" dedi.