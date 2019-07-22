Abdullah Avcı Isimat-Mirin'in biletini kesti

Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı, Isimat-Mirin'i oyun tarzına uymadığı gerekçesiyle gözden çıkardı.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Hollanda takımlarından PSV'den kadroya dahil edilen Isimat-Mirin, teknik direktör Abdullah Avcı'nın gözüne giremedi.
Oyun tarzına ayak uyduramadı
Fransız stoperin istediği oyun tarzına ayak uyduramadığını belirten Avcı, teklif gelmesi halinde değerlendirebileceklerini yönetime iletti. 27 yaşındaki Fransız futbolcu Beşiktaş'la 14 maça çıkarken 1215 dakika sahada kaldı.
Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda yeni bir stoper arayışına girdi.
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