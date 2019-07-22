Mesut Özil'den Khedira'ya bomba öneri: Fener'e gitmelisin
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Alman yıldız için Mesut Özil devreye girdi. Mesut Özil, yakın arkadaşına ''Fenerbahçe'ye gitmelisin'' önerisinde bulundu.
Mesut Özil'den Khedira'ya: Fener'e gitmelisin Orta sahaya süper bir takviye yapmayı planlayan F.Bahçe Alman yıldız için seferber oldu... Sportif Direktör Comolli, hem Juventus hem de Khedira ile görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler'in Alman yıldızı ikna etmek için Mesut Özil'i devreye soktuğu ortaya çıktı. Khedira'nın Fenerbahçe hakkında Mesut Özil'den bilgi aldığı belirlenirken, Sarı-Lacivertliler'in de Arsenalli yıldızdan bu konudaMesut'un da Khedira'ya Fenerbahçe'ye gitmesi yönünde telkinde bulunduğu belirlendi. yardım istediği ortaya çıktı.
Fenerbahçe'ye yıldız yağacak... Kanarya, Eljif Elmas'ın satılmasının ardından transferleri bitirmek için düğmeye basıyor. Kasasına 16 milyon Euro'yu koyan Fenerbahçe, Kolarov (Fotoğrafta), Luiz Gustaovo, Kjaer, Ndiaye, Mangala ve Fejsa'dan üçünü bu hafta açıklamayı planlıyor.
Schürrle Kartal'a... Dortmund ile anlaşan Beşiktaş, Alman yılzıdı bitirmek üzere. Geçen sezon Fulham'da kiralık forma giyen, Dortmund'un Amerika kampına götürmediği 28 yaşındaki oyuncu 2.5 milyon Euro'luk ücretinde indirim yaparsa 3 yıllık imzayı atacak.
Falcao: Teklif aldım... Galatasaray'ın peşinde olduğu Monaco'nun golcüsü Falcao, Kolombiya basınına "Bazı teklifler aldım. Profesyonelce bir karar vermem gerekiyor" dedi. Bu arada İtalyan La Gazzetta dello Sport, Galatasaray'ın Falcao'ya 5 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme önerdiğini yazdı.