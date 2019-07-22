Mesut Özil'den Khedira'ya bomba öneri: Fener'e gitmelisin

Mesut Özil'den Khedira'ya: Fener'e gitmelisin Orta sahaya süper bir takviye yapmayı planlayan F.Bahçe Alman yıldız için seferber oldu... Sportif Direktör Comolli, hem Juventus hem de Khedira ile görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler'in Alman yıldızı ikna etmek için Mesut Özil'i devreye soktuğu ortaya çıktı. Khedira'nın Fenerbahçe hakkında Mesut Özil'den bilgi aldığı belirlenirken, Sarı-Lacivertliler'in de Arsenalli yıldızdan bu konudaMesut'un da Khedira'ya Fenerbahçe'ye gitmesi yönünde telkinde bulunduğu belirlendi. yardım istediği ortaya çıktı.