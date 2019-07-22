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Gümüşhane'de ev önünde başlaşan tartışma kanlı bitti!

Demirören Haber Ajansı
Gümüşhane'de ev önünde başlaşan tartışma kanlı bitti!

GÜMÜŞHANE'de kayınbiraderi M.A. tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan 43 yaşındaki Hakan Akbağ, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam merkeze bağlı Gümüşkaya Köyü'nde meydana geldi. Evinin önünde oturan Hakan Akbağ, henüz bilinmeyen bir nedenle kayınbiraderi M.A.'nın silahlı saldırısına uğradı. Başından vurularak ağır yaralanan Akbağ, ambulansla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 4 çocuk babası Akbağ, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kayınbirader M.A. ise ardından jandarma ekiplerine teslim oldu.

Esnaf olan Hakan Akbağ'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsisi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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