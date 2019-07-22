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Sivas'ta kadın sürücü polis çakarı ve sireni kullandı! Cezası ise bakın ne kadar

Sivas’ta kullandığı araçta polis çakarı ve siren tespit edilen kadın sürücüye ceza yazıldı. Ayrıca araçtaki çakar ve siren de söktürüldü.

Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 34 ABE 719 plakalı otomobilin polis çakarı ve sireni açık şekilde ilerlediğini görünce aracı durdurdu.

Aracı İstasyon Caddesi üzerinde durduran polis ekipleri, kadın sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun 26/2 maddesi uyarınca 2 bin 4 lira para cezası uyguladı.

Araçta bulunan çakar ve siren ise ekipler tarafından söktürüldü.

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