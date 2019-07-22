Erzurum'da kargayı kedinin elinden kurtardı! Şimdi yanından ayrılmıyor

"Üç oğlum var, karga da kızım oldu"

Karganın adını 'Gak' koyduğunu söyleyen Yüksel Özpolat, "Kediyi kovaladıktan sonra yavru kargayı yakaladım. İş yerimde kendisine bir de yuva yaptım. Onu komşu esnafın gönderdiği cağ kebabı ve tavuk etiyle besliyorum, bazen de özel yem veriyorum. İsmini 'Gak' koydum, seslendikçe o da bana karşılık olarak 'gak' diyor. Benim 3 oğlum vardı, bu yavru karga da kızım oldu. Hayvanları seviyorum, güvercin beslerim, kedi ve köpekleri de severim. Karga da bendeki bu pozitif enerjiyi görmüş olmalı ki aramızda bir bağ oluştu" dedi.