Fatih Terim iki ismi gözden çıkardı: Gönderin gitsin

Galatasaray Teknik direktörü Fatih Terim, Mbaye Diagne ve kamptaki performansını beğenmediği Kostas Mitroglou ile yolların ayrılmasını istedi.

Gelecek sezon üç kulvarda birden yarışacak olan Galatasaray, kadrosunu buna göre şekillendirmenin hesaplarını yaparken transfer çalışmalarına da tam gaz devam ediyor.

Forvet hattından memnun olmayan Galatasaray Teknik direktörü Fatih Terim, Mbaye Diagne ve kamptaki performansını beğenmediği Kostas Mitroglou ile yolların ayrılmasını istedi.

Diagne 14 milyon euro gibi bir bonservisle satılacak

Senegalli oyuncu için Suudi ekibi Al Nassr ile görüşmelerini sürdüren Sarı-Kırmızılı yönetim, pazarlıklarda büyük aşama kaydetti. Diagne 14 milyon euro gibi bir bonservisle satılacak.

Mitroglou da geri gönderilecek

Kiralık olan Mitroglou da Marsilya’ya geri gönderilecek. Terim’in bu iki ismin yerine ise Falcao ile Samatta’yı istediği biliniyor.