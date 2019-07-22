HABER /  GALATASARAY
ADV Aklın Yolu Üsküdar

Fatih Terim iki ismi gözden çıkardı: Gönderin gitsin

Fatih Terim iki ismi gözden çıkardı: Gönderin gitsin

Galatasaray Teknik direktörü Fatih Terim, Mbaye Diagne ve kamptaki performansını beğenmediği Kostas Mitroglou ile yolların ayrılmasını istedi.

Gelecek sezon üç kulvarda birden yarışacak olan Galatasaray, kadrosunu buna göre şekillendirmenin hesaplarını yaparken transfer çalışmalarına da tam gaz devam ediyor.

Forvet hattından memnun olmayan Galatasaray Teknik direktörü Fatih Terim, Mbaye Diagne ve kamptaki performansını beğenmediği Kostas Mitroglou ile yolların ayrılmasını istedi.

Diagne 14 milyon euro gibi bir bonservisle satılacak
Senegalli oyuncu için Suudi ekibi Al Nassr ile görüşmelerini sürdüren Sarı-Kırmızılı yönetim, pazarlıklarda büyük aşama kaydetti. Diagne 14 milyon euro gibi bir bonservisle satılacak.

Mitroglou da geri gönderilecek
Kiralık olan Mitroglou da Marsilya’ya geri gönderilecek. Terim’in bu iki ismin yerine ise Falcao ile Samatta’yı istediği biliniyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Mesut Özil'den Khedira'ya bomba öneri: Fener'e gitmelisin
Foto Galeri Mesut Özil'den Khedira'ya bomba öneri: Fener'e gitmelisin Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Wall Street Journal: Trump Erdoğan'a güvence verdi
Wall Street Journal: Trump Erdoğan'a güvence verdi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk paylaştı okullarda yeni dönem
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk paylaştı okullarda yeni dönem
Abdulkadir Selvi kulis yazdı kabine ve AK Parti'de revizyon
Abdulkadir Selvi kulis yazdı kabine ve AK Parti'de revizyon
Erdoğan'dan 3 bakanlıkta kritik atama ve görevden almalar Resmi Gazete yayımlandı
Erdoğan'dan 3 bakanlıkta kritik atama ve görevden almalar Resmi Gazete yayımlandı
Hindistan'da 10 ayrı bölgeye yıldırım düştü: 32 ölü
Hindistan'da 10 ayrı bölgeye yıldırım düştü: 32 ölü
İran ve ABD arasında bu kez de casus krizi patladı
İran ve ABD arasında bu kez de casus krizi patladı
ÖNCEKİ HABERLER
Lise nakil tarihleri ne zaman MEB 2019 1. ve 2. lise nakil tarihleri
Lise nakil tarihleri ne zaman MEB 2019 1. ve 2. lise nakil tarihleri
Gümüşhane'de ev önünde başlaşan tartışma kanlı bitti!
Gümüşhane'de ev önünde başlaşan tartışma kanlı bitti!
AİHM'ye 1 milyon Euro'luk dava açtı, Adalet Bakanlığı barışçıl çözüm istedi
AİHM'ye 1 milyon Euro'luk dava açtı, Adalet Bakanlığı barışçıl çözüm istedi
Abdullah Avcı Isimat-Mirin'in biletini kesti
Abdullah Avcı Isimat-Mirin'in biletini kesti
Adıyaman'da evinin balkonundan düştü! Acı haber geldi
Adıyaman'da evinin balkonundan düştü! Acı haber geldi
Fatih Altaylı Teke Tek Bilim'de Ay'a yolculuğu işledi twitter çalkalandı
Fatih Altaylı Teke Tek Bilim'de Ay'a yolculuğu işledi twitter çalkalandı
Yorumlar