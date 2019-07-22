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Malatyaspor, Tunuslu Ghaylene Chaalali’yi renklerine bağladı

İhlas Haber Ajansı
Malatyaspor, Tunuslu Ghaylene Chaalali’yi renklerine bağladı

Transferde son olarak Alanyaspor’dan tecrübeli eldiven Ufuk Ceylan’ı kadrosuna katan Yeni Malatyaspor, Tunuslu milli oyuncu Ghaylene Chaalali’yi de transfer etti.

Tunus 1. Lig takımlarından Esperance formasını giyen Ghaylene Chaalali, kulübünün yeni sözleşme teklifini kabul etmeyerek Yeni Malatyaspor’a imza attı.

25 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Chaalali, Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Perşembe günü oynanacak Olimpija Ljubljana karşılaşmasında UEFA’ya verilen listede ismi olmadığı için forma giyemeyecek. 

Tunuslu futbolcu, Malatya’ya gelerek takımla çalışmalara katılacak. 

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