Fatih Altaylı Teke Tek Bilim'de Ay'a yolculuğu işledi twitter çalkalandı

Habertürk ekranında Ay'a ayak basılışının 50. yıl dönümünde Fatih Altaylı, Teke Tek Bilim programı yapıp profesörleri ağırladı. Altaylı'nın programına yapılan yorumlarla çıldırdı.

Fatih Altaylı'nın dün akşam yayınlanan Teke Tek Bilim programına Prof. Dr. Arsev Eraslan, Prof. Dr. Mehmet Emin Özel ve Dr. Korhan Yelkenci katıldı. Program aya ayak basılışının 50. yıldönümüne özel yapıldı. Haliyle de yanıt aranan sorular "Ay’a tarihi yolculuğun nasıl gerçekleştiği? Apollo 11 görevinin bilinmeyen yönleri ve Neil Armstrong Ay’a gerçekten ayak bastı mı, basmadı mı?' oldu.

Defolun it sürüsü



Fatih Altaylı programına ve kendisine gelen eleştirileri twitter hesabından aleni küfür ve hakaretle yanıt verdi. Programı izleyen bir takipçisi eleştiride bulunanca Fatih Altaylı öfke patlaması yaşadı.

Yorumlara çıldıran Fatih Altaylı, ağır hakaretlere devam etti ve şunları yazdı:





Anlaştık mı. Reziller

— Fatih Altayli (@fatihaltayli) 21 Temmuz 2019