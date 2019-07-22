AİHM'ye 1 milyon Euro'luk dava açtı, Adalet Bakanlığı barışçıl çözüm istedi

Gazi Üsteğmen Serdar Öztürk Ergenekon davası kapsamında 2009’da tutuklanarak 4 yıl 9 ay hapis yattı. Beraat edince AİHM’ye gitti ve ‘haksız tutukluluk’ gerekçesiyle 1 milyon Euro tazminat talep etti. Adalet Bakanlığı, barışçıl çözüme gidilmesi ve lütuf hakkı kapsamında 500 Euro ödenerek, Öztürk’ün davadan vazgeçmesini talep etti.

Serdar Öztürk 1994’te Kuzey Irak sınırında yürütülen operasyon sırasında tuzaklanmış mayına bastığında üsteğmen rütbesindeydi. İki hafta komada kaldı, iki yıl tedavi gördü. Terör, bir gözünü ve bazı iç organlarını, tutkuyla bağlı olduğu üniformasını ondan almıştı. Bakanlar Kurulu kararıyla Cumhurbaşkanı tarafından Devlet Övünç Madalyası ve beratıyla ödüllendirildi.

‘Ergenekon Terör Örgütü üyesi’ olduğu iddia edildi

Gazi Serdar Öztürk’ün önünde yeni bir hayat vardı. Hukuk fakültesini bitirdi, avukat oldu. Ergenekon soruşturmaları sırasında tutuklanan emekli Albay Levent Göktaş’ın avukatıydı. Müvekkilinin haklarını savunurken kamuoyuna da ‘bu operasyonların kumpas olduğunu, Fetullahçı polis ve yargı mensuplarınca yürütüldüğünü’ söylüyordu. Haziran 2009’da Serdar Öztürk de gözaltına alındı. ‘Ergenekon Terör Örgütü üyesi’ olduğu iddia ediliyordu. Terörle savaşmış bir gazi olarak suçlama ona çok ağır geldi. Tutuklandığında ilk yaptığı, kendisine verilen Devlet Övünç Madalyası’nı ve beratını Cumhurbaşkanlığı’na iade etmek oldu. Bir de not yazdı:

Cumhurbaşkanlığı’nca verilen övünç madalyasını iade etti

“Bir insan, hem devletinin övüncüne mazhar olmuş bir kahraman, hem de terör örgütü üyesi olamaz. Yaptığım hizmet, feda ettiğim gençliğim ve sağlığım devletime helaldir. Ancak bu çelişkinin giderilmesi maksadı ile Sayın Cumhurbaşkanlığı’nca tarafıma verilen övünç madalyasını makamınıza iade etmek zorunluluğu doğmuştur.”

Haklılığı yıllar sonra ortaya çıktı

Serdar Öztürk’ün haklılığı yıllar sonra ortaya çıkacaktı. 2014’te tahliye edildi. Ergenekon soruşturmalarının FETÖ kumpası olduğu anlaşıldı. Sonrasında da beraat etti.

avukat serdar öztürk, 2016’da avrupa insan hakları mahkemesi’ne tekrar başvurdu. bu başvurusunda da cezaevinde geçirdiği 4 yıl 9 aylık ‘haksız tutukluluğunun tazmini’ için türkiye’den 500 bin euro maddi, 500 bin euro manevi tazminat istedi.

500 Euro’luk lütuf hakkı

Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Daire Başkanı Dr. Hacı Ali Açıkgül imzası ile Türkiye’nin cevap yazısı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ndeki dosyaya girdi. Türkiye, barışçıl bir çözüme gidilmesini istedi. Gazi Avukat Serdar Öztürk’e, ‘lütuf hakkı’ kapsamında davasından vazgeçmesi için 500 Euro önerildi. Avukat Serdar Öztürk, bu teklifi kabul etmeyeceklerini söyledi.